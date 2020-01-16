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سميرة سعيد تتألق بفستان أحمر قصير في The Voice Senior ..صور

الخميس 16/يناير/2020 - 07:40 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة من برنامج The Voice Senior.

ظهرت سميرة سعيد في الصورة بإطلالة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، مرتدية فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة باللون الأحمر، وقد حمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية gucci، واتسم الفستان بنقوشات جلد النمر.

وقد وصل سعر فستان سميرة سعيد فى The Voice Senior 3890 دولار أمريكى، واتنعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود من Gianvito Rossi، بلغ سعره 733 دولارا.

واعتمدت على تسريحة شعر من أيادي المصفف طوني المندلق، فيما وضع لها خبير التجميل Paul مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

سميرة سعيد تتألق بفستان أحمر قصير في The Voice Senior ..صور
سميرة سعيد تتألق بفستان أحمر قصير في The Voice Senior ..صور
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