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رياضة

مرحبا بالأهلي الشقيق.. الهلال السوداني: خسرنا أمام النجم الساحلي بفعل فاعل ..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 04:32 ص
الاهلي والهلال السوداني
الاهلي والهلال السوداني
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محمد رشاد
قال حسن علي الأمين العام لنادي الهلال السوداني، إن التحكيم كان أحد أسباب خسارة فريقه لمباراة النجم الساحلي الماضية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يشار إلى أن الهلال يلعب في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وأضاف "علي"، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر"، "خلال مباراة النجم الساحلي قدمنا أداءً متفردًا، ومن أسباب الخسارة التحكيم، ونحن محكوم علينا أن يتولى إدارة مبارايتنا حكام من المغرب العربي، وخسرنا هذا اللقاء بفعل فاعل"

وأكد "نستعد لاستقبال الأهلي، وستكون المباراة في جو ودي وأخوي، ويفوز الأفضل".

ويواجه الهلال بلاتينيوم على ملعب الأخير في الجولة المقبلة، ويستضيف الأهلي في الجولة السادسة والأخيرة.

وتابع: "لدينا أمل كبير ومشروع في التأهل للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا وإصرار كبير على المضي للوصول لأبعد نقطة في البطولة ، لا نود أن نكون في المباراة النهائية فقط ولكن نريد أن نتوج بالكأس، ما الذي يمنع؟".

يذكر أن النجم الساحلي يحتل صدارة ترتيب المجموعة بـ9 نقاط، ويأتي الأهلي خلفه بـ7 نقاط، ويتواجد الهلال في المركز الثالث بـ6 نقاط، فيما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة وحيدة.
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