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رياضة

أشاد بـ شيكابالا.. كارتيرون: التدوير مهم للمنافسة على البطولات ..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 02:28 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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محمد رشاد
أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أحد اللاعبين المميزين في هجوم الفريق، قائلًا إن التدوير ضروري من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولات.

وقال "كارتيرون"، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الجونة في الدوري الممتاز، "لدينا عدد كبير من اللاعبين في أعلى مستوى، وشيكابالا أحد هؤلاء".

وافتتح شيكابالا سجل الأهداف في مباراة الزمالك أمام الجونة التي انتهت بالفوز الثالث على التوالي لوصيف الموسم الماضي من الدوري الممتاز، حيث تجاوز أصدقاء "الأباتشي" أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وتابع المدرب الفرنسي "هدفي ليس الاعتماد على عناصر محددة للمشاركة بشكل أساسي، لكن يجب أن نعتمد على العناصر المتاحة لنستمر حتى النهاية".

وأضاف "التدوير بين عناصر الفريق سيكون له أهميته بمرحلة متقدمة من المنافسات في البطولات التي نخوضها حيث سنتجنب الإرهاق أو ابتعاد أي لاعب عن مستواه".

وأصبح الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراة أقل، بخلاف اللقاء المؤجل بين الفريقين.

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