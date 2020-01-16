تدشين مبادرة «تفاؤل» لتأهيل وتدريب ذوي الهمم

انطلقت بالأمس في محافظة الجيزة مبادرة "تفاؤل" برعاية رجل الأعمال المهندس أحمد قطب رئيس مجلس إدارة شركات قطب للاستثمار حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون مع عادل ناصر الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لتكون نواة لدعم الشباب في منطقتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد.





تهدف المبادرة الى مد الدعم الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة بكل ما يلزم من تدريب وتأهيل حتى اتاحة فرص العمل مع الجهات المختصة لدمجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم للمشاركة في النمو الاقتصادي، كما تدعم المبادرة الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض وتوفير التسهيلات الممكنة.





وذكر أحمد قطب أن" تفاؤل" لا تقتصر فقط على هذه المبادرة، بل هي مؤسسة تسعى لتقديم الدعم المجتمعي لكل مستحقيه و تستوعب طاقات الشباب من كل الفئات لخلق حراك حقيقي ذو مردود ينعكس تأثيره على الشارع المصري بشكل ملحوظ و يمتد ليشمل جميع محافظات مصر.



