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أخبار البلد

تدشين مبادرة «تفاؤل» لتأهيل وتدريب ذوي الهمم

الخميس 16/يناير/2020 - 01:31 ص
مبادرة تفاؤل
مبادرة تفاؤل
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قسم الأخبار
انطلقت بالأمس في محافظة الجيزة مبادرة "تفاؤل" برعاية رجل الأعمال المهندس أحمد قطب رئيس مجلس إدارة شركات قطب للاستثمار حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون مع عادل ناصر الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لتكون نواة لدعم الشباب في منطقتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد.

تهدف المبادرة الى مد الدعم الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة بكل ما يلزم من تدريب وتأهيل حتى اتاحة فرص العمل مع الجهات المختصة لدمجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم للمشاركة في النمو الاقتصادي، كما تدعم المبادرة الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض وتوفير التسهيلات الممكنة.

وذكر أحمد قطب أن" تفاؤل" لا تقتصر فقط على هذه المبادرة، بل هي مؤسسة تسعى لتقديم الدعم المجتمعي لكل مستحقيه و تستوعب طاقات الشباب من كل الفئات لخلق حراك حقيقي ذو مردود ينعكس تأثيره على الشارع المصري بشكل ملحوظ و يمتد ليشمل جميع محافظات مصر.

وجاءت مبادرة "تفاؤل" لتحقق واحد من أهم أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص تنمية منصفة و شاملة بدمج كل فئات المجتمع لإحداث نهضة حقيقية تناسب هذه الرؤية و خلق فرص متساوية لكل الفئات لتحقيق النمو الاقتصادي.
تدشين مبادرة «تفاؤل» لتأهيل وتدريب ذوي الهمم
تدشين مبادرة «تفاؤل» لتأهيل وتدريب ذوي الهمم
تدشين مبادرة «تفاؤل» لتأهيل وتدريب ذوي الهمم
تدشين مبادرة «تفاؤل» لتأهيل وتدريب ذوي الهمم
تدشين مبادرة «تفاؤل» لتأهيل وتدريب ذوي الهمم
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