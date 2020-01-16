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مرأة

بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي

الخميس 16/يناير/2020 - 05:15 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة خلال تواجدها فى دبى.

تألقت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة كلاسيك لافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود، واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

وتزينت رانيا يوسف ببعض المجوهرات والإكسسوارات التى منحتها إطلالة متكاملة، فيما انتعلت حذاء أسود ذا كعب عالٍ وارتدت كولون شفاف باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.
بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي
بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي
بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي
بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي
بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي
بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي
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