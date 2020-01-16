بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة خلال تواجدها فى دبى.





تألقت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة كلاسيك لافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود، واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





وتزينت رانيا يوسف ببعض المجوهرات والإكسسوارات التى منحتها إطلالة متكاملة، فيما انتعلت حذاء أسود ذا كعب عالٍ وارتدت كولون شفاف باللون الأسود.



