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رياضة

ني ني ني.. كهربا يعلق على تألقه مع الأهلي أمام طنطا

الخميس 16/يناير/2020 - 04:57 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
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ياسمين تيسيرني
أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بـ فوز الفريق أمام طنطا ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ونشر "كهربا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من الحساب الرسمي لـ الأهلي بالإعلان عن تتويج كهربا بـ لقب نسر المباراة.

وعلق "كهربا"، "نى نى نى ⚡️❤️ الحمد لله".

انتهت أحداث مباراة الأهلي وطنطا، بفوز الأهلي بخماسية من الأهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

حصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعد توغله داخل منطقة الجزاء ومراوغة دفاع طنطا .

ومن بعدها اقتنص كهربا فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بدقيقة واحدة سجل أحمد الشيخ هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية لم يستطع علي فرج حارس مرمى طنطا ان يفعل أمامها شئ سوى مشاهدتها.

وصنع كهربا الهدف الرابع للأهلي من تمريرة مميزة، لمروان محسن البديل لجونيور آجاي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

وفي نفس الدقيقة سجل كهربا الهدف الثاني له والخامس للأهلي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز الأحمر بخماسية دون رد من طنطا، وارتفع رصيده إلى 33 نقطة متصدرًا المركز الأول، واستقر طنطا عند 11 نقطة في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.

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