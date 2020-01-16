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تعليم

البحث العلمي تعلن فتح التقديم لورشة دولية حول علم البلورات بالأشعة السينية

الخميس 16/يناير/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن أن مركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون (SESAME) عن ورشة العمل الدولية الرابعة حول علم البلورات بالأشعة السينية في علم الأحياء الإنشائية، 4th International Workshop on X-ray Crystallography in Structural Biology، وذلك خلال الفترة من 25-27 فبراير  2020 بالجامعة الإسلامية في باهوالبور- باكستان.

وتنظم الورشة تحت رعاية اللجنة الوطنية لعلم البلورات والدعوة موجهة إلى الطلبة والمهنيين فى مجالات الزراعة والكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الحيوية والكيمياء والصيدلة والفيزياء.

ورسوم التسجيل: PKR 3000 / - (طلاب) PKR 5000 / - (محترفين)

ترسل الطلبات على: http://mcl.iub.edu.pk/

وأوضحت أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات 20 يناير 2020

ولمزيد من التفاصيل برجاء التكرم بالدخول على اللينك التالى:

https://www.sesame.org.jo/news/4th-international-workshop-x-ray-crystallography-structural-biology
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