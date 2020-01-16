رمضان صبحي يبهر متابعيه بـ فيديو مع ابنه الصغير

شارك رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي جمهوره بفيديو جديد له يلعب مع ابنه الصغير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر رمضان صبحي وهو يلاعب ابنه الصغير، معلقًا "اقضي بعض الوقت الجيد مع ابني صباح الخير".





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه على إنستجرام، وكان منها "ربنا يخليهولك" و "ربنا يباركلك فيه" و "بسم الله ماشاء الله" و " ربنا يحفظة".





وبدأ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.



