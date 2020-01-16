AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رمضان صبحي يبهر متابعيه بـ فيديو مع ابنه الصغير

الخميس 16/يناير/2020 - 03:42 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
مصطفى كرم
شارك رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي جمهوره بفيديو جديد له يلعب مع ابنه الصغير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رمضان صبحي وهو يلاعب ابنه الصغير، معلقًا "اقضي بعض الوقت الجيد مع ابني صباح الخير".

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه على إنستجرام، وكان منها "ربنا يخليهولك" و "ربنا يباركلك فيه" و "بسم الله ماشاء الله" و " ربنا يحفظة". 

وبدأ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وقام اللاعب مؤخرًا بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم، وبعدها تدريبات الجري الخفيف في الملعب، على أن تشهد الساعات المقبلة بداية مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي من خلال رفع معدلات الوحدات البدنية بشكل تدريجي؛ تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنة سامح حسين تبهر متابعيها بارتداء «طاقية» بدلا من الحجاب أثناء الصلاة

من داخل طائرة خاصة.. محمد رمضان يبهر متابعيه بصورة مع زوجته.. شاهد

محمود متولي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بـ الأهلي

العفيجي يبهر جمهوره| شاهد رومانسية رمضان صبحي مع حبيبة إكرامي

رمضان صبحي يخضع لفحص طبي غدًا

رمضان صبحي يتدرب في جيم الأهلي

ترشيحاتنا

حقوق الزوج على زوجته.. الإفتاء توضح ..فيديو

الحكم يحرم كهربا من تسجيل أول أهدافه مع الأهلي فى الدوري

ساقط جغرافيا وبلطجي.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا بعد رده على وزير الدفاع التركي

العزاء بالكنيسة اليوم.. وزيرة الصحة تخطئ وتقرر سفر عائلة الطبيبة المتوفاة سماح صليب لأداء الحج

موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يتهم وزير الدفاع التركي بالفشل والبلطجة.. الجمهور يغازل ياسمين صبري

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة.. الإفتاء توضح..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في دبي

بدون مكياج وبفستان أحمر.. شاهد أحدث ظهور لـ طليقة علي ربيع

شاهد.. قفزة الموت تنهي حياة مصارع شهير.. تفاصيل الحادثة