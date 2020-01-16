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محافظات

على الحصيرة.. وكيل زراعة الفيوم يستمع لمطالب المزارعين

الخميس 16/يناير/2020 - 10:39 ص
وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم يستمع لمطالب المزارعين
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الفيوم - نبيل أبو السعود
زار الدكتور ربيع محمد مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أمس، الأربعاء، بعض مزارع مركز يوسف الصديق والنزول إلى المزارعين وجلس معهم على الحصيرة وعلى ضفاف الترع، وهم في حقولهم.

واستمع الى أهم المشاكل الزراعية التي تقابلهم وإعطاء الحلول لهذه المشاكل مثل موضوع صرف الأسمدة والاكتشاف المبكر من الإصابات المرضية لمحصول القمح من قبل الجهاز الزراعي بكل جمعية، وسرعة الإبلاغ عنها للسيطرة على عدم اتساع مساحة الإصابة وإبلاغ مسؤولي الحملة القومية للقمح بمحافظة الفيوم.

وذلك في جولة تفقدية من جولات وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، لبحث الإصابة الحشرية لبعض النباتات الطبية والعطرية مثل نبات الاقحوان (عُبَّاد القمر) وإعطاء الإرشاد المناسب للمكافحة وكذلك نبات الشيح (شيح البابونج) وزراعة الطماطم بمركز يوسف الصديق وخصوصا أصناف الأربعات و٠١٠ والتي تعطي محصول في مثل هذا الوقت ما شجع المزارعين بالتعاون مع لجنة حصر وترقيم الحيوانات وأن هذا هدفه هو مصلحة المزارع.

وأكد وكيل الوزارة أن ما يهمه في المقام الأول المزارع وأنه يسعى للعمل على راحة وتطوير الزراعة داخل محافظة الفيوم.

على الحصيرة.. وكيل زراعة الفيوم يستمع لمطالب المزارعين
على الحصيرة.. وكيل زراعة الفيوم يستمع لمطالب المزارعين
على الحصيرة.. وكيل زراعة الفيوم يستمع لمطالب المزارعين
على الحصيرة.. وكيل زراعة الفيوم يستمع لمطالب المزارعين
على الحصيرة.. وكيل زراعة الفيوم يستمع لمطالب المزارعين
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