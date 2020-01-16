عنده زكام.. راشد الماجد يمسح أنفه في الشماغ.. شاهد

ينسى المخرج نفسه أحيانًا ويعرض الضيف أو المستضيف إلى مواقف محرجة مختلفة نراها على الشاشات، فتركز الكاميرا على أشياء لا يجب تصويرها خاصة إذا كان حفلًا غنائيًا مثيرًا مثل آخر حفل للفنان «راشد الماجد» المنعقد ضمن فعاليات "سمراء شتاء الرياض".





رصدت الكاميرا الفنان راشد الماجد في الوقت الذي عانى فيه من سيلان الأنف أو "الزكام" لكنه لم يجد أمامه منديلًا فاستخدم "الشماغ".





بدلًا من أن يلتفت المخرج عن المشهد قام بالتقاطه كاملًا والفنان راشد الماجد يمسح أنفه بالشماغ لإنقاذ الموقف.





أثار مقطع الفيديو جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله على نطاق واسع معترضين على التصرف "السخيف" من المخرج، ومبررين الأمر بأن التصرف تلقائي فالماجد لم يجد أمامه سوى الشماغ.



