بسبب السدة الشتوية.. تطهير مآخذ محطات مياه الشرب في الفيوم

قام فريق الغواصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بتطهير مآخذ محطات مياه الشرب من العوالق وذلك خلال انخفاض منسوب المياه داخل الترع التى تغذى هذه المحطات بسبب السدة الشتوية



وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم إن هذا التطهير يتم بصفة مستمرة لكل مآخذ محطات مياه الشرب الخمس والتى تغذى وتمد مواطنى محافظة الفيوم بمياه الشرب النقية، وذلك عن طريق فريق غواصين متخصص فى أعمال التطهير والغوص فى أعماق من أجل تنفيذ مهام التطهير على أكمل وجه.



وأضاف درة أن عمليات التطهير تشمل إزالة كل العوالق والرواسب داخل المجرى المائى داخل المحطة والذى يقوم بسحب المياه مباشرة من مأخذ المحطة على الترعة، وذلك بطول ٥٠٠ متر كما يتم تطهير الشبكات الحديدية من العوالق والقمامة وأكياس الشيبسى التى تمر من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة.



وطالب رئيس مجلس الإدارة المواطنين بضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة داخل المجارى المائية مما يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة فى أعمال التنقية وتؤثر بالسلب أيضا على العمر الافتراضى للمواتير والطلمبات التى تقوم بسحب المياه.