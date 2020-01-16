مصدر عسكري: قتلى وجرحى من الجيش السوري في كمين لتنظيم "داعش" بدير الزور

أعلن مصدر عسكري سوري عن مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش السوري جراء كمين لمجموعات من تنظيم "داعش" الإرهابي في بادية الميادين بدير الزور مساء يوم الأربعاء.



وأوضح المصدر ـ في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الفضائية - أن حافلات نقل عناصر الجيش السوري تعرضت لعدة كمائن في بادية الميادين شرقي دير الزور، مشيرًا إلى أن وحدات من الحرس الجمهوري السوري تقدمت لتمشيط المنطقة وفككت عدة عبوات وألغام مزروعة على الطريق.



وأضاف المصدر أنه أثناء تفقدها لإحدى الأودية السيلية، تعرضت لكمين من عناصر "داعش" الإرهابي كانوا داخل أحد الكهوف، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدة أفراد من الجيش.



وتابع أن وحدات مؤازرة وصلت إلى المكان واشتبكت مع عناصر "داعش" وقتلت عددًا منهم. وتبين من نتيجة التحقيقات، وفق المصدر العسكري نفسه، تواجد عناصر للتنظيم الإرهابي، وبأعداد كبيرة، في منطقة التنف تحت حماية التحالف الدولي.



من جانب آخر، أفاد مصدر عسكري لقناة روسيا اليوم بأن الجيش السوري تصدى لمحاولة هجوم شنته مجموعة مسلحة مجهولة على حاجز السوق بالرشاشات الثقيلة في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.