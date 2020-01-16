اخبار الفن.. العمر الحقيقي لـ ياسمين عبد العزيز.. تعليق صادم لـ أحمد فهمي على هنا الزاهد.. تفاصيل الليلة الأخيرة في حياة قتيل نانسي عجرم

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. تعرف على عمرها الحقيقي.. وسر أزمتها مع ريهام حجاج
تحتفل اليوم الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 40 واستطاعت أن تقدم عددا من الأعمال السينمائية الجيدة التي تحمل طابع الكوميديا.
شاهد.. جمال هنا الزاهد في سن الـ 78 وتعليق صادم لزوجها أحمد فهمي
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهى فى سن 78 عاما مستخدمة تطبيق عبر صفحتها.
مفاجأة جديدة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أسرار الليلة الأخيرة في حياة زوجها
كشفت زوجة القتيل محمد الموسى، عن تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة زوجها قبل أن يشرع فى الذهاب إلى فيلا نانسى عجرم ليلا ويلقى مصرعه على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.
جميلة عوض تتحدث لـ صدى البلد عن علاقتها بالسوشيال ميديا
أكدت الفنانة جميلة عوض، إنها لا تهتم بالسوشيال ميديا كما تهتم بها شخصية "سالي" التي قدمتها في فيلم "بنات ثانوي".
شاهد.. رانيا يوسف وغادة عادل في حارة الجنة بـ مملكة إبليس
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة إبليس" الذي يقوم ببطولته رانيا يوسف وصبري فواز وغادة عادل وأحمد داود الإعلان التشويقي الأول للمسلسل.
في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. تعرف على عمرها الحقيقي.. وسر أزمتها مع ريهام حجاج
تحتفل اليوم الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 40 واستطاعت أن تقدم عددا من الأعمال السينمائية الجيدة التي تحمل طابع الكوميديا.
شاهد.. جمال هنا الزاهد في سن الـ 78 وتعليق صادم لزوجها أحمد فهمي
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهى فى سن 78 عاما مستخدمة تطبيق عبر صفحتها.
مفاجأة جديدة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أسرار الليلة الأخيرة في حياة زوجها
كشفت زوجة القتيل محمد الموسى، عن تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة زوجها قبل أن يشرع فى الذهاب إلى فيلا نانسى عجرم ليلا ويلقى مصرعه على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.
جميلة عوض تتحدث لـ صدى البلد عن علاقتها بالسوشيال ميديا
أكدت الفنانة جميلة عوض، إنها لا تهتم بالسوشيال ميديا كما تهتم بها شخصية "سالي" التي قدمتها في فيلم "بنات ثانوي".
شاهد.. رانيا يوسف وغادة عادل في حارة الجنة بـ مملكة إبليس
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة إبليس" الذي يقوم ببطولته رانيا يوسف وصبري فواز وغادة عادل وأحمد داود الإعلان التشويقي الأول للمسلسل.