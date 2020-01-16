AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن.. العمر الحقيقي لـ ياسمين عبد العزيز.. تعليق صادم لـ أحمد فهمي على هنا الزاهد.. تفاصيل الليلة الأخيرة في حياة قتيل نانسي عجرم

الخميس 16/يناير/2020 - 07:34 ص
هنا الزاهد وزوجها
هنا الزاهد وزوجها احمد فهمى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. تعرف على عمرها الحقيقي.. وسر أزمتها مع ريهام حجاج
تحتفل اليوم الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 40 واستطاعت أن تقدم عددا من الأعمال السينمائية الجيدة التي تحمل طابع الكوميديا.

شاهد.. جمال هنا الزاهد في سن الـ 78 وتعليق صادم لزوجها أحمد فهمي
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهى فى سن 78 عاما مستخدمة تطبيق عبر صفحتها.

مفاجأة جديدة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أسرار الليلة الأخيرة في حياة زوجها
كشفت زوجة القتيل محمد الموسى، عن تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة زوجها قبل أن يشرع فى الذهاب إلى فيلا نانسى عجرم ليلا ويلقى مصرعه على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.

جميلة عوض تتحدث لـ صدى البلد عن علاقتها بالسوشيال ميديا
أكدت الفنانة جميلة عوض، إنها لا تهتم بالسوشيال ميديا كما تهتم بها شخصية "سالي" التي قدمتها في فيلم "بنات ثانوي".

شاهد.. رانيا يوسف وغادة عادل في حارة الجنة بـ مملكة إبليس
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة إبليس" الذي يقوم ببطولته رانيا يوسف وصبري فواز وغادة عادل وأحمد داود الإعلان التشويقي الأول للمسلسل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي وأحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكي بيده | تفاصيل

موجز السوشيال ميديا: هجوم شديد على راغب علامة بسبب نهى.. أنقذوا الزمالك من الشحاتة والفضيحة

أخبار التوك شو..تسجيل صوتي..عبدالمنعم أبوالفتوح يبايع مرشد الإخوان .. مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

اخبار الفن | مفاجآت حول قتيل زوج نانسي عجرم.. حفل زفاف غادة رجب

ترشيحاتنا

السلطات السعودية تحبط عملية تهريب فهود.. فيديو

بفستان أسود.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في دبي

مفاجأة جديدة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أسرار الليلة الأخيرة في حياة زوجها

خدت استمارة 6.. إحدى محاربات السرطان: جوزي طلقني بعدما علم بمرضي

البحرين: قاعدة برنيس أضخم القواعد العسكرية في الشرق الأوسط

بـ كلمات مؤثرة.. أحمد فتحي يوجه رسالة لـ متابعيه عقب خماسية الأهلي أمام طنطا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالفراشة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور ..صور

سميرة سعيد تتألق بفستان أحمر قصير في The Voice Senior ..صور

جت الحزينة تفرح.. عريس يدخل في نوبة ضحك بعدما أصاب عروسته في عينها