في شربة مياه.. تصرف خاطئ من رجال الإنقاذ يقتل كوالا هرب من الحرائق

حذر الأطباء البيطريون رجال الإنقاذ من إعطاء ماء لحيوانات الكوالا من الزجاجات بعد موت كوالا صغيرة في "شربة مياه".



ظهرت العديد من المنصات التي تحث على التيقظ والوعي بالاحترار والاحتباس المناخي على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة بعد حرائق أستراليا.



من بينها المتطوعون الطيبون الذين حاولوا إنقاذ حيوانات الكوالا العطشى من حرائق الغابات بعدما دمرت مساحات شاسعة من أستراليا وفقًا لصحيفة مترو.



لكن ما يبدو أنه فعل لطيف يمكن أن يكون قاتلًا بالنسبة إلى حيوان كوالا غير مدرك، حيث كشف مأوى Animalia Wildlife عن الحادثة المأساوية لكوالا يسمى أرني.



قام رجال الإنقاذ بالتقاط كوالا يدعى أرني بعد أن فقد والدته بينما كان يعاني من حروق طفيفة، وعلى الرغم من نجاح أرني في الهروب من حرائق الغابات شرق جيبسلاند في فيكتوريا.



راح الكوالا ضحية التعاطف الزائد وعدم الوعي، بعدما سمح له رجال الإنقاذ بالشرب من قارورة الماء مباشرة.



فلم يعرفوا أن الكوالا عادة ما تحصل على معظم مياهها عبر أوراق اللثة التي يأكلونها ولا تشرب الماء في كثير من الأحيان، بل وعندما يشربون فإنهم يميلون برؤوسهم إلى الأسفل ويلتقطون كميات صغيرة باستخدام ألسنتهم.



فلا يجب أن يمسك الكوالا بزجاجة المياه ويرفع رأسه ليرتشف الكثير من المياه، فبهذه الطريقة يصل الماء إلى رئتيها ويسبب مرض الالتهاب الرئوي، والذي عادة ما يكون قاتلًا.



وقد كتب مأوى الحيوانات البرية على صفحتهم في فيسبوك: "لقد كان الرجال يحاولون المساعدة فقط، لم يعرفوا أنه من الخطر بالنسبة لكوالا أن تشرب بهذه الطريقة".