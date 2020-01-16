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محافظات

تجهيز 84 محلا تجاريا بسوق مدينة نخل في شمال سيناء

الخميس 16/يناير/2020 - 08:52 ص
سوق مدينة نخل في
سوق مدينة نخل في شمال سيناء
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احمد صالح
قال سليمان فرج محمد رئيس، مركز ومدينة نخل في شمال سيناء، أنه جار تجهيز المحلات التجارية بسوق الجملة بمدينة نخل، في إطار عمليات المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري العمل بها في نطاق المركز.

ولفت رئيس المركز، خلال جولته التفقدية للمشروعات التنموية والخدمية، إلى أن السوق الجديد يضم 84 محلا تجاريا، ومكاتب إدارية ومنطقة خدمات، مشيرًا إلى توزيع المحال التجارية على صغار التجار والباعة الجائلين بإيجار شهري رمزي.

وقال إن إقامة سوق جديد بنخل يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم وتمكين الشباب والقضاء على البطالة.

كما يجرى الانتهاء من المزرعة النموذجية المتكاملة بتجمع الرواق بمنطقة وسط سيناء، في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ.

وقد أقيمت المزرعة على مساحة 50 فدانا، وتشمل زراعات النخيل، والزيتون، والرمان، والتين، والجوافة، و20 صوبة زراعية خضراوات، و5 أفدنة زراعات خضروات مكشوفة، كما تشمل مزرعة أغنام ملحقة بها زراعة 3 أفدنة لخدمة مزرعة الأغنام، ومزرعة سمكية مكثفة بطاقة إنتاجية نحو 50 طن سنويا، ويحيط بها سياج من النخيل، وأنها نواة لمجتمع متكامل ومنتج في منطقة وسط سيناء.

وتابع رئيس المجلس، أن أعمال الإحلال والتجديد لمبنى الدفاع المدنى جارية، وأوصى بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة.

كما قام بزيارة قلعة مدينة نخل مدينة التاريخ والآثار باعتبارها أهم محطة على طريق الحج المصري القديم والتي عرفت على مر العصور التاريخية، وذلك لوضع تصور بشأن تطوير المنطقة ورفع كفاءتها.

يذكر أن منطقة نخل ازدهرت في العصر الإسلامى، عند افتتاح طريق الحج المصري في أواخر الدولة الأيوبية، وجاء ازدهار نخل باعتبارها المحطة الرئيسية في تمويل وتزويد قافلة الحج بالمؤن وتوفير سبل الراحة والأمن وظلت نخل مركز في قلب سيناء.
تجهيز 84 محلا تجاريا بسوق مدينة نخل في شمال سيناء
تجهيز 84 محلا تجاريا بسوق مدينة نخل في شمال سيناء
تجهيز 84 محلا تجاريا بسوق مدينة نخل في شمال سيناء
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