AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء كندا وولي عهد أبوظبي يناقشان التطورات في المنطقة وتجنب التصعيد

الخميس 16/يناير/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أجري رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة الإماراتية، ناقش خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية خفض حدة التصعيد.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن ولي عهد أبوظبي أعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء للكنديين الذين فقدوا أرواحهم في مأساة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.. كما ناقشا الحاجة إلى تحقيق دولي شامل وموثوق وأهمية احترام احتياجات ورغبات أسر الضحايا.

وعند استعراض التطورات الأخيرة في المنطقة، اتفق رئيس الوزراء الكندي وولي عهد أبوظبي على الأهمية الأساسية للتخفيف من حدة التصعيد والحوار لتخفيف التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار.. وتطلعا إلى البقاء على اتصال ومواصلة التعاون في مسائل الأمن الإقليمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترودو يناقش هاتفيا مع الأمين العام للناتو قمة الحلف في لندن

ترامب يبحث مع رئيس الوزراء الكندي اتفاقية التجارة الحرة والعلاقات مع الصين

ترودو وترامب يناقشان التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة

وعود جاستن ترودو لشعب كندا في العام الجديد

ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا من رئيس فرنسا.. ماذا دار بينهما ؟

ترودو والأمين العام لـ الناتو: لا بد من دعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة

ترشيحاتنا

دولابك في الحفظ والصون.. كهربا يرد على تعليق مؤمن زكريا

بعد تألقه مع الأهلي وإحرازه هدفين.. كهربا يتصدر تويتر

اليوم.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة في أول اجتماعات 2020

الأرصاد الجوية: عدم استقرار الطقس حتى يوم السبت المقبل ..فيديو

ترامب يبحث الملف السوري والطائرة الأوكرانية مع أردوغان.. تفاصيل

عقب خماسية الأهلي.. طنطا يقترب من إقالة المزين.. وعودة الأقرب لخلافته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالفراشة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور ..صور

سميرة سعيد تتألق بفستان أحمر قصير في The Voice Senior ..صور

جت الحزينة تفرح.. عريس يدخل في نوبة ضحك بعدما أصاب عروسته في عينها