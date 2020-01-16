اهم الأخبار.. الخارجية ترد على أنقرة بشأن غلق لجنة إلكترونية.. شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني.. وسعد سمير يكشف كواليس مكالمة صلاح

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
«الخارجية» ترد على أنقرة بشأن غلق لجنة إلكترونية تركية في مصر
أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر، جملةً وتفصيلًا، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعيًا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.
وزيرة الصحة تقرر ضم أسرة الطبيبتين المتوفاتين لبعثة الحج الطبية
نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الطبيبتين اللتين تُوفيتا صباح أمس في حادث بالطريق الصحراوي بالكريمات، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.
شكري يبحث مع قيادات الكونجرس العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
اجتمع وزير الخارجية سامح شكري بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وهم السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية وعضو لجنة اعتمادات العمليات الخارجية، والسيناتور "جو مانشين" عضو وزعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الطاقة وعضو لجنتي الاعتمادات والخدمات العسكرية، والسيناتور "تيم كاين" زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية وعضو لجنة الخدمات العسكرية.
سعد سمير يكشف كواليس مكالمة محمد صلاح.. ويؤكد: تنبأت بإصابتي قبل حدوثها ..فيديو
كشف سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مكالمة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي له بعد إصابته الفترة الأخيرة.
شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني من إقامتها في الخرطوم
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مكان مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وحقيقة إقامتها في الخرطوم.
اليوم.. استكمال محاكمة 16 متهما في قضية جبهة النصرة
تنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، مرافعة الدفاع في محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم جبهة النصرة".
التفاصيل الكاملة لنتائج اجتماع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن
نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، بيانا مشتركا من جانب مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي بشأن اتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي.
الأرصاد الجوية: عدم استقرار الطقس حتى يوم السبت المقبل ..فيديو
قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن شهر يناير يعتبر أبرز شهور السنة في التقلبات الجوية حيث إنه يحصل في الشهر الواحد 5 تقلبات وذلك خلال 3 أشهر الشتاء.
«الخارجية» ترد على أنقرة بشأن غلق لجنة إلكترونية تركية في مصر
أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر، جملةً وتفصيلًا، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعيًا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.
وزيرة الصحة تقرر ضم أسرة الطبيبتين المتوفاتين لبعثة الحج الطبية
نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الطبيبتين اللتين تُوفيتا صباح أمس في حادث بالطريق الصحراوي بالكريمات، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.
شكري يبحث مع قيادات الكونجرس العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
اجتمع وزير الخارجية سامح شكري بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وهم السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية وعضو لجنة اعتمادات العمليات الخارجية، والسيناتور "جو مانشين" عضو وزعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الطاقة وعضو لجنتي الاعتمادات والخدمات العسكرية، والسيناتور "تيم كاين" زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية وعضو لجنة الخدمات العسكرية.
سعد سمير يكشف كواليس مكالمة محمد صلاح.. ويؤكد: تنبأت بإصابتي قبل حدوثها ..فيديو
كشف سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مكالمة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي له بعد إصابته الفترة الأخيرة.
شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني من إقامتها في الخرطوم
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مكان مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وحقيقة إقامتها في الخرطوم.
اليوم.. استكمال محاكمة 16 متهما في قضية جبهة النصرة
تنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، مرافعة الدفاع في محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم جبهة النصرة".
التفاصيل الكاملة لنتائج اجتماع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن
نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، بيانا مشتركا من جانب مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي بشأن اتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي.
الأرصاد الجوية: عدم استقرار الطقس حتى يوم السبت المقبل ..فيديو
قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن شهر يناير يعتبر أبرز شهور السنة في التقلبات الجوية حيث إنه يحصل في الشهر الواحد 5 تقلبات وذلك خلال 3 أشهر الشتاء.