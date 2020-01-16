الرئيس السيسي يفتتح قاعدة برنيس العسكرية والحكومة الروسية تقدم استقالتها.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

وأبرزت صحيفة "البيان" موافقة مجلس النواب التونسي، أمس، على مناقشة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، حول ما دار في زيارته الغامضة إلى أنقرة، ولقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.







وطالب نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، بسحب الثقة من رئيس المجلس، راشد الغنوشي، بعد زيارته الأخيرة إلى تركيا. ورفع نواب كتلة الدستوري الحر، لافتات داخل البرلمان، مكتوب عليها: سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني.

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الخميس، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعدة برنيس العسكرية في محافظة البحر الأحمر، كما اهتمت بتقديم الحكومة الروسية استقالتها مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن إصلاحات دستورية، كما تابعت تصويت مجلس النواب الأمريكي على إحالة قرار اتهام الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ.في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية افتتاح قاعدة "برنيس العسكرية" في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية - في محافظة البحر الأحمر - إضافة إلى تنفيذ "قادر 2020" أضخم مناورة بالذخيرة الحية تشارك فيها عناصر من القوات الجوية والبحرية والإنزال البرمائي المصرية.وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الاتحاد" إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن أن أبو بكر مصطفى مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لإعادة هيكلته.وذكرت صحيفة "الخليج" أن الاشتباكات تجددت بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات «الوفاق» في محور الرملة، جنوب غربي العاصمة الليبية ما يهدد صمود الهدنة، في وقت اعترفت فيه تركيا بأن لديها قوات على الأرض داخل ليبيا بحجة «التدريب»، بينما قالت مصادر ليبية إن «مرتزقة العثمانيين» يستعدون لاستئناف المعارك بالمفخخات والأحزمة الناسفة. وقالت مصادر ليبية إن الجيش الليبي دفع، أمس، الأربعاء، بتعزيزات عسكرية جديدة وصفت ب«الكبيرة» إلى محاور القتال بالعاصمة طرابلس ومدينة سرت، رغم توقف العمليات العسكرية، تنفيذًا لدعوة القيادة العامة للجيش قواتها، إلى وقف إطلاق النار.وبحسب موقع "24"، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، غارات على موقع عسكري لحركة حماس في قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل. وقالت مصادر فلسطينية، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت بالصواريخ، موقع السفينة غرب مدينة غزة، في 3 مرات متتالية خلال فترات زمنية متباعدة.دوليًا، ذكرت "الخليج" أن الحكومة الروسية قدمت أمس، الأربعاء، استقالتها، إلى الرئيس فلاديمير بوتين في خطوة مفاجئة، أعقبت خطابًا لبوتين أعلن فيه إصلاحًا للدستور، ليزيد من صلاحيات البرلمان، لتشمل اختيار رئيس الوزراء، ومحافظًا في الوقت نفسه على نظام رئاسي قوي في البلاد. كما حض الدول النووية الخمس الكبرى على العمل لتفادي وقوع حرب شاملة. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف في تصريحات تلفزيونية: «بوصفنا حكومة روسيا الاتحادية، علينا أن نوفر لرئيس بلادنا الوسائل لاتخاذ كل التدابير المطلوبة. لهذا السبب تستقيل الحكومة بتشكيلتها الحالية».ونقلت "الاتحاد" عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء، أن رئيس لجنة المخابرات بالمجلس آدم شيف سيقود فريقا من سبعة ديمقراطيين أثناء محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ. وانتقد الرئيس الأمريكي إجراءات محاولة عزله ووصفها بأنها "خدعة". وكتب ترامب، على "تويتر" بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب فريق المحاكمة المؤلف من سبعة أعضاء، "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".وبحسب موقع "24"، توقّع رضا بهلوي، ولي عهد الأسرة البهلوية، التي حكمت إيران حتى الإطاحة بها عام 1979، انهيار النظام الحاكم في طهران في غضون أشهر، وحضّ القوى الغربية على عدم التفاوض مع النظام الإيراني. وقال رضا بهلوي، أمس الأربعاء، إنّ التظاهرات التي اندلعت في نوفمبر وتجدّدت هذا الشهر بعد إسقاط القوات المسلحة الإيرانية طائرة ركاب أوكرانية، ذكّرته بالانتفاضة التي أطاحت بوالده عام 1979.