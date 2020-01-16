استقرار أسعار الدولار في 13 بنكاً اليوم الخميس 16 -1-2020

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم، الخميس، 16 يناير 2020، بمستهل التعاملات.





وشهدت الورقة الخضراء استقراراً، على تراجع، أمس الأربعاء، في 13 بنكا عاملا في مصر، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى عبر موقعه الرسمي.





وسجّل الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس بمستهل التعاملات، شراءً 15.81 جنيه، وبيعا 15.91 جنيه.





وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم الخميس 16 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:





مصرف أبوظبي الإسلامي

١٥٫٨٦ شراء

١٥٫٩٦ بيع





البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٨٤ شراء

١٥٫٩٤ بيع





بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٨٣ شراء

١٥٫٩٣ بيع





بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٨٣ شراء

١٥٫٩٣ بيع





البنك الأهلي المصري

١٥٫٨٣ شراء

١٥٫٩٣ بيع





بنك مصر

١٥٫٨٣ شراء

١٥٫٩٣ بيع





البنك المصري الخليجي

١٥٫٨٢ شراء

١٥٫٩٢ بيع





البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٨٢ شراء

١٥٫٩٢ بيع





كريدي أجريكول

١٥٫٨٢ شراء

١٥٫٩٢ بيع





المصرف المتحد

١٥٫٨١ شراء

١٥٫٩١ بيع





بنك عودة

١٥٫٨ شراء

١٥٫٩ بيع





البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٨ شراء

١٥٫٩ بيع





البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٨ شراء