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محافظات

الزراعة تتابع استعدادات سباقات الهجن في جنوب سيناء

الخميس 16/يناير/2020 - 09:31 ص
الزراعة تتابع استعدادات
الزراعة تتابع استعدادات سباقات الهجن
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أيمن محمد
قام وفد من قيادات وزارة الزراعة، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتكون من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بزيارة لمحافظة جنوب سيناء وقاموا بتفقد المشروعات الزراعية في مدن الطور ونويبع وسانت كاترين.

وقام رئيس هيئة الخدمات البيطرية، بمتابعة الاستعداد لاحتفالات المحافظة لسباقات الهجن.

والحالة الصحية وأعمال الترقيم والتسجيل للإبل المشاركة فى المهرجان والذي سيبدأ فعالياته اليوم الخميس بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 1051 جملا، منهم 81 من دولة الإمارات العربية الشقيقة والباقي من جمهورية مصر العربية يمثلون محافظات جنوب وشمال سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية.

وتمّ عقد لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأيضا مع رئيس نادي سيناء للهجن والفروسية لبحث المشاكل التي تواجه الهجن المصرية أثناء مشاركتها فى المسابقات الدولية والوقوف على المتطلبات الصحية البيطرية لتلك الدول وكذا أوجه الرعاية والعلاج التي يمكن تقديمها للجمال في محافظة جنوب سيناء.
الزراعة تتابع استعدادات سباقات الهجن في جنوب سيناء
الزراعة تتابع استعدادات سباقات الهجن في جنوب سيناء
الزراعة تتابع استعدادات سباقات الهجن في جنوب سيناء
الزراعة تتابع استعدادات سباقات الهجن في جنوب سيناء
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