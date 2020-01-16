البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بـ 20.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى المصرى اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.





ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 10 مليارات جنيه أجل 182 يوما، فى حين تبلغ قيمة الطرح الثانى نحو 10.5 مليار جنيه أجل 364 يوما، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.





وأذون الخزانة هى أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة للاقتراض، وتعتبر بمثابة تعهد من الحكومة بسداد مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرًا، ولا تحمل سعر فائدة محددًا، وتباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على أن يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.



