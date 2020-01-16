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مرأة

الأكلة الأفضل لضبط سكر الدم.. تعرفى عليه

الخميس 16/يناير/2020 - 08:04 م
الاكلة الأفضل لضبط
الاكلة الأفضل لضبط سكر الدم
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لمياء الياسين
فوائد عديدة للمشروم لصحتك فهو غنى بالعديد من مضادات الأكسدة يمكنك صنع طعام صحى من المشروم والحليب ويعد المشروم واحدا من تلك الأطعمة الصحية التي تعتبر حيوية في خفض مستويات السكر في الدم فهو يعتبر بمثابة بريبايوتك ويساعد على تغيير تكوين بكتيريا الأمعاء مما يساعد على تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم في الكبد.

إليك طريقة تحضير حساء المشروم يقدمه موقع بولد سكاى الهندى

مكونات:

200 جرام من المشروم
2 كوب ماء
1 كوب حليب قليل الدسم
2 ملعقة كبيرة دقيق القمح
10 جم زبدة / زيت زيتون أو زيت مفضل
-3 بصل أخضر مفروم

طريقة التحضير:

يغسل المشروم بشكل صحيح ويقطع ويضاف الزبد والبصل الأخضر في مقلاة ساخنة و تخلط جيدا لمدة دقيقة واحدة ويضاف الماء ودقيق القمح ويترك الخليط يغلي لمدة 5-6 دقائق.

انزعى الخليط واتركيه يبرد تمامًا، امزجى المشروم مع الحليب قليل الدسم حتى يصبح ناعمًا ويسكب المزيج في نفس المقلاة ، ويضاف الملح و 1 كوب ماء واتركه يطهو لمدة 3-4 دقائق و استمرى في تحريك الخليط.
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