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برلمان

81 % من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها

الخميس 16/يناير/2020 - 10:52 ص
سيارة متهالكة
سيارة متهالكة
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معتز الخصوصى
أجرى "صدى البلد" استطلاع لرأى القراء بشأن مقترح مقدم من النائبة أنيسة حسونة حول جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها صالح الحكومة.

وجاءت نتائج استطلاع الرأى بتأييد 81 % من القراء للمقترح، بينما رفض 15 % ، فيما أعلن 4 % عدم اهتمامه.

وكانت قد تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والتنمية المحلية بشأن تعميم قرار جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها في مزاد علني.

وقالت "حسونة" فى اقتراحها إنه لا يخلو شارع من وجود سيارات متهالكة مهملة مركونة على جانبيه، بما يضر بالسيولة المرورية، كما أن هذه السيارات لا تمثل مسار اهتمام من قبل مالكيها حتى أنها لم تصبح صالحة للبيع والاستخدام.

وأكدت النائبة، أن السيارات المتروكة بالشوارع من الممكن استغلالها فى الأعمال التخريبية والإرهابية، ورفعها يأتى للحفاظ على الأمن العام ، وتأمين شوارع المحافظات والشوارع الهامة.

وطالبت بضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء وشرطة المرور في جميع المحافظات، برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة وفى حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علنى بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.
81 % من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها
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