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فن

شاهد.. إليسا تضيء الشموع في مزار السيدة حريصة

الخميس 16/يناير/2020 - 11:04 ص
إليسا
إليسا
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شروق ابراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للفنانة اللبنانية إليسا خلال إضائتها الشموع في مزار السيدة حريصة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهر مع إليسا في الصورة شقيقها الأصغر كميل خوري، الذي يرافقها دائما، وهو أيضا يضيء الشموع.

وكانت إليسا طرحت من قبل أغنية " انت الطُهر يا مريم" تزامنا مع أحد الاحتفالات الدينية من كلمات وألحان شقيقها كميل خوري.

وأحيت إليسا مؤخرًا حفلا غنائيا في الإسكندرية، كما أحيت حفلا آخر في القاهرة، وشهد الحفلين حضور جماهيري ضخم، شهر ديسمبر الماضي.

وتضع إليسا، اللمسات النهائية على ألبومها القادم والمنتظر طرحه في عيد الفطر المقبل.
شاهد.. إليسا تضيء الشموع في مزار السيدة حريصة
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