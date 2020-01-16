AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواجهة خاصة.. الهارب كوليبالي يتحدث عن لقاء الأهلي في دروي الأبطال

الخميس 16/يناير/2020 - 10:55 ص
سليمان كوليبالي
سليمان كوليبالي
Advertisements
محمد السعيد
أكد الإيفواري سليمان كوليبالي، لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، أن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ستكون خاصة له.

وتعد هذه المرة الأولى التي سيلعب فيها سيلمان بعدما هرب من الأهلي في مايو 2017، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني أو النادي، وتم تغريمة مليون و400 ألف دولار من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".

وقال سيلمان كوليبالي في تصريحات صحفية: "مواجهة الأهلي خاصة بالنسبة لي، لكن الأهم وهو تحقيق الفوز، وضمان الصعود إلى الدور ربع النهائي".

وستقام مباراة الأهلي والترجي يوم 26 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب السلام.

وكان الأهلي خسر أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، على ملعب رادس بتونس.

ويتصدر النجم الساحلي جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 9 نقاط، ويحل الأهلي ثانيا بـ 7 نقاط، والهلال السوداني ثالثا بـ 6 نقاط، وبلاتينيوم الزيمبابوي رابعا بنقطة وحيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ: الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي في ختام الاستعدادات للنجم الساحلي

الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة النجم الساحلي اليوم

الأهلي يتدرب علي الكرات العرضية قبل مواجهة النجم الساحلي

الأهلي يكتفي بـ 45 دقيقة في المران الأخير قبل مواجهة النجم الساحلي

تعرّف على موعد تحرك الأهلي إلى ملعب رادس فى تونس

ترشيحاتنا

العزاء بالكنيسة اليوم.. وزيرة الصحة تخطئ وتقرر سفر عائلة الطبيبة المتوفاة سماح صليب لأداء الحج

شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني من إقامتها في الخرطوم

احمى نفسك من سرطان الثدى بـ 7 حيل غير متوقعة

في عيد ميلاد دينا عبد الله.. تعرف على عمرها الحقيقي

اليوم.. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب بدون راحة

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 16-1-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيات ليون 2020 seat leon.. صور

سعر ومواصفات ستروين c3 aircross الجديدة 2020.. صور

بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها