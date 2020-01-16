مواجهة خاصة.. الهارب كوليبالي يتحدث عن لقاء الأهلي في دروي الأبطال

أكد الإيفواري سليمان كوليبالي، لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، أن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ستكون خاصة له.



وتعد هذه المرة الأولى التي سيلعب فيها سيلمان بعدما هرب من الأهلي في مايو 2017، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني أو النادي، وتم تغريمة مليون و400 ألف دولار من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".



وقال سيلمان كوليبالي في تصريحات صحفية: "مواجهة الأهلي خاصة بالنسبة لي، لكن الأهم وهو تحقيق الفوز، وضمان الصعود إلى الدور ربع النهائي".



وستقام مباراة الأهلي والترجي يوم 26 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب السلام.



وكان الأهلي خسر أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، على ملعب رادس بتونس.



ويتصدر النجم الساحلي جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 9 نقاط، ويحل الأهلي ثانيا بـ 7 نقاط، والهلال السوداني ثالثا بـ 6 نقاط، وبلاتينيوم الزيمبابوي رابعا بنقطة وحيدة.