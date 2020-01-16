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رياضة

جنيدي: روح الفانلة الحمراء وراء الفوز على الزمالك

الخميس 16/يناير/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبر رامي جنيدي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك، في لقاء الإياب بدوري السوبر للمحترفين.

وقال إن الفريق تسلح بروح الفانلة الحمراء، ونجح في التفوق على المنافس رغم تأخره في النتيجة خلال الفترات الأولى من اللقاء.

وأضاف أن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على الفوز لتحسين الترتيب، فضلًا عن المكسب المعنوي على ملعب المنافس.

وأشار جنيدي إلى أن الأهلي عانى من غياب التوفيق في أوقات عديدة، إلا أن الرغبة الأكيدة في المنافسة على اللقب كان لها دور كبير في تعويض فارق النتيجة، والفوز في الوقت الإضافي بنتيجة 93-83.

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