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أخبار البلد

وفد وزارة الزراعة يزور سيناء لمتابعة المشروعات وحل مشاكل المواطنين

الخميس 16/يناير/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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قسم الأخبار
تفقد وفد من قيادات وزارة الزراعة يتكون من د. عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، د. عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، د. محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بزيارة لمحافظة جنوب سيناء، المشروعات الزراعية في مدن الطور ونويبع وسانت كاترين.

وقام رئيس هيئة الخدمات البيطرية بمتابعة الاستعداد لاحتفالات المحافظة لسباقات الهجن.

وتم متابعة الحالة الصحية وأعمال الترقيم والتسجيل للإبل المشاركة فى المهرجان، والذى سيبد فعالياته اليوم، الخميس، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 1051 جملا منهم 81 من دولة الإمارات العربية الشقيقة والباقى من جمهورية مصر العربية يمثلون محافظات جنوب وشمال سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والسويس والاسماعيلية.

هذا وقد تم عقد لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأيضا مع رئيس نادي سيناء للهجن والفروسية لبحث المشاكل التى تواجه الهجن المصرية خلال مشاركتها فى المسابقات الدولية والوقوف على المتطلبات الصحية البيطرية لتلك الدول وكذا أوجه الرعاية والعلاج التى يمكن تقديمها للجمال فى محافظة جنوب سيناء.
وفد وزارة الزراعة يزور سيناء لمتابعة المشروعات وحل مشاكل المواطنين
وفد وزارة الزراعة يزور سيناء لمتابعة المشروعات وحل مشاكل المواطنين
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