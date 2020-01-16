نائب: الاستفادة من التجارب الدولية في المناطق الحرة يساهم في حل مشكلاتها

أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تشكيل مجلس استشارى للمناطق الحرة يضم فى عضويته جميع رؤساء المناطق الحرة الاستثمارية ونوابهم، سيساهم في الوقوف على التحديات التى تواجه المشروعات داخل المناطق الحرة، وكذلك المشاركة فى وضع الرؤى المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الحرة، من خلال الاستفادة من أبرز التجارب الدولية الناجحة.



وأشاد فايز بركات بالاهتمام الذي توليه الدولة لرفع كفاءة المناطق الحرة القائمة، حيث يبلغ عدد المناطق الحرة القائمة الجاري تطويرها 9 مناطق، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 13 منطقة استثمارية.



وأشار النائب إلى مميزات العمل بالمناطق الحرة، والتي تتمثل في دعم الصادرات من خلال إعفاء صادرات وواردات المشاريع من القواعد الاستيرادية والجمركية، وتشجيع الاستثمار عن طريق عدم خضوع المشروعات وأرباحها للضرائب، إلى جانب ضمان الاستثمار عن طريق حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.



وأوضح أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة يبلغ 1090 مشروعًا، برؤوس أموال 12.8 مليار دولار، وتبلغ نسبة المساهمات الأجنبية منها 2.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.2 مليار دولار، وتوفر المناطق الحرة فرص عمل تصل لنحو 194 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصل الصادرات الخارجية لها إلى حوالي 5.4 مليار دولار.

