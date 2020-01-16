نائب: افتتاح قاعدة برنيس رسالة مهمة حول قوة واستعداد الجيش المصري

أكد النائب طارق متولي،عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، يعد إنجازا جديدا، يسطره قادة ورجال القوات المسلحة، في سجل تاريخهم الحديث بأحرف من نور.



وأضاف متولي فى بيان صحفى له أن افتتاح أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الاوسط وإفريقيا، يأتي كرسالة هامة على قدرة القوات المسلحة على حماية الاراضي المصرية، والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة وهو ما عكسته حرص قادة القوات المسلحة بإجراء اكبر مناورة بحرية جوية (قادر 2020)، وما سبقتها من مناورات اخرى، ليبعث برسالة طمأنه للمصريين، بأن جيشهم موجود وحاضر ومستعد بقوة لاي تهديد.



وأشاد النائب باحتفاء الأشقاء العرب بافتتاح قاعدة برنيس، وهو ما يؤكد ان الجيش المصري هو الجيش المنظم والقوي بالمنطقة العربية، الداعم لقضايا وحدة الوطن، وهو ما يتطلب باستمرار دعم المصريين لجيشهم العيون الساهرة التى تضحي بدمائهم في سبيل الحفاظ على نهضة واستقرار الوطن.

