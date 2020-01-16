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ثقافة

ختام مشروع التمكين المهني للفتيات ProGirls بمكتبة الإسكندرية

الخميس 16/يناير/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تشهد مكتبة الإسكندرية يوم غد الجمعة 17 يناير 2020 الحفل الختامي لمشروع ProGirls بالتعاون بين برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ومعهد جوته الألماني، ومبادرة "المدارس شركاء المستقبل" بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك البرنامج الإقليمي لتمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا EconoWin، والقطاع الخاص المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) .

وكان برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي قد شارك في برنامجي الإرشاد والتدريب المهني لعدد من الفتيات المشاركات في المشروع بالتعاون مع مركز الدراسات والبرامج الخاصة وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وكذلك مركز القبة السماوية ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مشروع ProGirls يعزز التمكين المهني للطالبات المصريات سواء بالمدارس الخاصة أو الحكومية من خلال التعاون مع الشركات العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو الإدارة والقيادة، حيث تكتسب الفتيات خبرة مباشرة في مجالات العمل الجديدة ويحظين بفرصة مقابلة نماذج نسوية رائدة كوسيلة لتوسيع خياراتهن الوظيفية، كما يتعرفن على هيئات وشركات يمكنهن العمل فيها مستقبلًا، وذلك عن طريق استكشاف طبيعة العمل والوظائف بها.
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