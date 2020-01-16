ختام مشروع التمكين المهني للفتيات ProGirls بمكتبة الإسكندرية

تشهد مكتبة الإسكندرية يوم غد الجمعة 17 يناير 2020 الحفل الختامي لمشروع ProGirls بالتعاون بين برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ومعهد جوته الألماني، ومبادرة "المدارس شركاء المستقبل" بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك البرنامج الإقليمي لتمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا EconoWin، والقطاع الخاص المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) .





وكان برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي قد شارك في برنامجي الإرشاد والتدريب المهني لعدد من الفتيات المشاركات في المشروع بالتعاون مع مركز الدراسات والبرامج الخاصة وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وكذلك مركز القبة السماوية ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.



