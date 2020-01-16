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برلمان

برلمانى يطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس فى ملف الاقتراض الخارجى

الخميس 16/يناير/2020 - 12:25 م
النائب حسين أبو جاد
النائب حسين أبو جاد
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ماجدة بدوى
طالب النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن من الحكومة الالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات وذلك من خلال إطار واضح وفعال لآلية الحصول على القروض التنموية وبحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأشاد " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم بالتكليفات الواضحة من الرئيس السيسى للحكومة بإعطاء المزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجًا والتوسع في دعم ريادة الأعمال والصناعات المتوسطة والصغيرة لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم بالإضافة إلى التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة مع تعميق مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود التي تقوم بها الدولة باعتباره من دعائم التنمية.

وطالب النائب حسين أبو جاد من الحكومة عدم التوسع فى الاقتراض الخارجى والتأكد التام من أن المؤسسات المصرية التى تحتاج إلى الاقتراض لتمويل مشروعاتها ستكون قادرة على سداد ماتقترضه.

مؤكدا ضرورة الاعتماد على التمويل المحلى لمختلف المشروعات التى تحتاج إلى تمويل خاصة أن البنوك المصرية لديها القدرة على تمويل المشروعات المصرية ليكون الاقتراض الخارجى فى أضيق الحدود حتى لاتتزايد اعباء الديون على الأجيال القادمة.
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