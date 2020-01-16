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أخبار العالم

الفصائل فى غزة تستعد للتصعيد التدريجي مع إسرائيل

الخميس 16/يناير/2020 - 12:12 م
الفصائل فى غزة تستعد
الفصائل فى غزة تستعد للتصعيد التدريجي مع إسرائيل
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سمر صالح
ذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الخميس، نقلا عن تقارير عربية، أن الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، قررت العودة للتصعيد التدريجي مع إسرائيل.

ونقلت القناة السابعة العبرية، عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه بسبب عدم التزام إسرائيل بتطبيق بنود التهدئة، قررت الفصائل بغزة تصعيد خطواتها ضد إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بغزة قولها، إن هذا القرار جاء، بسبب المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الأخير.

وأشارت القناة السابعة العبرية، إلى أنه تم إطلاق 4 بالونات متفجرة من قطاع غزة بالأمس، سقطت داخل مستوطنة "سديروت" بالغلاف.
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