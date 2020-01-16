منتدى الشعر المصري يناقش ديوانا جديدا للشاعرة العراقية ناهد الشمري





يطلق منتدى الشعر المصري ندوة جديدة في السادسة مساء الأحد 19 يناير 2020 بمقر حزب التجمع (شارع كريم الدولة بميدان طلعت حرب) بجوار أتلييه القاهرة وذلك لمناقشة ديوان الشاعرة العراقية ناهد الشمري الصادر حديثا عن دار الأدهم تحت عنوان " سماء لاتنكر إلا زرقتها ".



يشارك في مناقشة الديوان الناقد والشاعر محمد السيد اسماعيل ، الشاعر عبد الحفيظ طايل ، الشاعر ماهر نصر ، ويدير الندوة الشاعر على عطا . وسوف تلقي الشاعرة عددا من قصائد الديوان .



والشاعرة ناهد الشمري من مواليد الديوانية بالعراق ونشرت عددا من الدراسات النقدية في العديد من المجلات والصحف العراقية والعربية ، وترجمت بعض قصائدها إلى اللغات الأجنبية وقد تذيل الديوان بدراستين لكل من الناقد التونسي الدكتور محمد البدوي ، والناقد المصري الدكتور محمد زيدان وكذلك الشاعر ماهر نصر .