8096 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

أدى 8096 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء اليوم الأول في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط أجواء يسودها الهدوء وتأمين اللجان من الخارج من جانب قوات إنفاذ القانون.



وأكد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه لا توجد أى معوقات أو مشكلات في لجان الامتحانات في اليوم الأول، موجها بتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب والعمل على سير الامتحانات والسيطرة على أى مشكلات تواجه العملية الامتحانية بالمدارس والعمل على حلها فورا.



وكشفت غرفة العمليات على مستوى المديرية، أنها لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن الأسئلة جاءت من المنهج الدراسي.

