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اقتصاد

ارتفاع أسهم أوروبا بعد توقيع اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

الخميس 16/يناير/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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رويترز
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعدما وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة 1 التجاري المنتظر، ما منح الأسواق بعض الارتياح بعد الاضطرابات التي شهدتها بفعل الأزمة التي استمرت 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%.

ولا يزال الاتفاق الذي وقعه البلدان في واشنطن أمس الأربعاء يثير تساؤلات بشأن الالتزامات الهائلة من الصين بشراء بضائع أمريكية، بينما يُبقي على رسوم جمركيّة.

ولامست أسهم شركات المرافق الأوروبية أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2008 مدفوعة بصعود أسهم شركة توليد الكهرباء آر.دبليو.إي. وارتفعت أسهم الشركة بعد تقارير عن اعتزام الحكومة الألمانية تعويضها بنحو 2.6 مليار يورو (2.9 مليار دولار) عن تكاليف مرتبطة باعتزام البلاد التوقف عن استخدام الفحم.

وصعد مؤشر قطاع التجزئة الأوروبي الفرعي 0.6% مدفوعا بزيادة 11 % لسهم شركة هيلو فريش الألمانية المتخصصة في تقديم الوجبات بعدما ألمحت إلى أداء أقوى في 2019.

وتصدر السهم قائمة الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600.

وصعدت الأسهم الألمانية 0.4% بعدما أغلقت على انخفاض في اليوم السابق بفعل بيانات سلبية عن الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت أسهم النفط والغاز مدفوعة بارتفاع أسعار النفط بفعل إشارة اتفاق التجارة إلى زيادة مشتريات الصين لمنتجات من قطاع الطاقة الأمريكي، كما ساعد تراجع في مخزونات الخام الأمريكيّة.
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