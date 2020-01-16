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برلمان

وكيل نقل البرلمان يحذر الحكومة من عدم تنفيذ تكليفات رصف الطرق الداخلية

الخميس 16/يناير/2020 - 03:14 م
النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الغالبية العظمى من الطرق الداخلية التى تربط بين عواصم جميع المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية سيئة للغاية، وتتطلب من جميع المسئولين بالمحليات وفى مقدمتهم المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية المحلية، الإسراع فى إعطاء أولوية قصوى لإصلاح ورصف هذه الطرق.

وأشاد "زين الدين" فى بيان أصدره اليوم بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقده مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل ومسئولى الوزارتين، لمتابعة مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، وتأكيد رئيس الوزراء أنّ هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية في المحافظات، والتنفيذ بأعلى المواصفات وأنّ الحكومة تعمل على زيادة موازنة هذا العام بمبلغ نحو ملياري جنيه، وأنّ هناك تكليفا بتوجيه جزء من هذا المبلغ الإضافي لربط المدن في المحافظات بعضها ببعض بطرق جيدة، والتنسيق في التنفيذ بين المحافظات المختلفة، وهيئة الطرق والكباري، خاصة أنّ الهيئة تستخدم حاليا ماكينات حديثة لرصف الطرق، بالسرعة والجودة المطلوبتين.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة وضع خطة وبرامج بتوقيتات زمنية محددة للانتهاء من رصف الطرق الداخلية على مستوى الجمهورية.

وحذر من التهاون والتقصير من مسئولى المحليات فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة بعد توفير الحكومة للموارد المالية الخاصة بهذه المشروعات.
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