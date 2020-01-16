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منوعات

تهريب فهود للمملكة.. السعودية تضبط متسللا بحوزته حيوانات مفترسة

الخميس 16/يناير/2020 - 12:36 م
فهود
فهود
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مـيـــــس رضـــــا
تمكنت السلطات الرسمية في السعودية، من ضبط متسلل بحوزته مجموعة فهود في منطقة جازان، كان ينوي تهريبها داخل أراضي المملكة، إلا أنه لم ينجح فى ذلك.

وقالت الهيئة السعودية للحياة الفطرية إنها تلقت بلاغًا بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة، موضحة أنه جرى ضبط الفهود بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى السعودية.

وأوضحت الهيئة عبر "تويتر"، أنه "تم ضبط الفهود بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى السعودية، في مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات، وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها؛ حيث باشرت الهيئة البلاغ وتم تسلم الضبطية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية، بالتعاون مع شرطة منطقة جازان".

وأكدت أن "استيراد الأفراد والمؤسسات للحيوانات المفترسة واقتناءها يعد مخالفًا للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليه النظام".

وكان عدد من المغردين تداولوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو متنوعة تظهر الفهود المضبوطة داخل مركز للشرطة.
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