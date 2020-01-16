برلماني: خبراء دوليون أكدوا أن مصر تسير على الطريق الصحيح

أكد الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الخطى الذي بُذلت من جانب مصر نحو التحول لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، لاقت استحسان الخبراء الدوليين الذين أكدوا أن مصر تسير علي الطريق الصحيح في هذه التجربة.





ورد ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 والبرامج والأداء، اليوم الخميس، لمناقشة برامج وأداء بعض الوزارات والهيئات العامة للعام المالي 2020 /2021، وذلك وفقا لما اتفق عليه مع وزارتى المالية والتخطيط .





وأضاف عيسي، أن الفكرة انطلقت من لجنة الخطة والموازنة في 2017 وتكاتفت كافة الوزارات لتنفيذ المشروع، موجهًا الشكر لوزارتي المالية والتخطيط للجهد المبذول والتفهم المتكامل فيما بينهم، والاجتماعات المستمرة مع اللجنة والتي استمرت لأيام وليالي من أجل الانتهاء من مصفوفة موحدة.





وتابع عيسي، أن كثير من التجارب الأخرى لم يكللها النجاح وفشلت بسبب عدم التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط، لكننا خلال هذه التجربة استشعرنا إننا جميعا في مركب واحد، وعملنا من هذا المنطلق، مشيرًا إلى أن دور البرلمان كان في دفع المشروع للإمام ودعم الحكومة نحو هذا التحول إلى منظومة البرامج والأداء.





وواصل عيسي، أن المسؤول عن التطبيق في النهاية هي الحكومة، ولا نتدخل في عملها على الإطلاق، إنما نشجع وندعم ونساعد، وجاء ذلك بناء على طلب الحكومة ذاتها، لافتًا إلى أن الهدف واحد من خلال التحول لمنظومة البرامج والأداء حيث رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.





وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هذا النظام يساعد في وضع اليد على مواطن الفساد، والذي لم يكن محددا بهذا الشكل في الموازنة التقليدية.



