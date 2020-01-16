زكي الألفي: قاعدة برنيس العسكرية وجهت رسائل هامة للداخل والخارج.. فيديو

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن افتتاح الرئيس السيسى لقاعدة برنيس العسكرية تأتى ضمن الإنجازات النوعية لرؤية مصر الطموحة.



وأضاف محمد زكي الألفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية توجه عدة رسائل داخلية وخارجية، أهمها مواكبة القوات المسلحة دائمًا وأبدًا لأي تطور عسكري بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.



وأكد محمد زكى الألفي، بأن برنيس العسكرية هي قاعدة متكاملة تضم أفرع متعددة من القوات الجوية، البحرية والدفاع الجوي، المظلات والصاعقة.



ولفت إلى أن قاعدة برنيس العسكرية تسهم أيضًا في أعمال التنمية من خلال الاستفادة من المطارات الموجودة لتأمين السياحة، وخاصة بالاتجاه الرئيسي لمنطقة البحر الأحمر.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مراسم افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر، بحضور محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، وعدد من القيادات العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.