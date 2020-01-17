خارجية البرلمان: افتتاح قاعدة برنيس يعيد مصر لقوتها الإقليمية مرة أخرى

أشاد النائب صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى لقاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية فى منطقة البحر الأحمر.



وأشار عقيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إفتتاح هذه القاعدة يعتبر بمثابة تكريس الجهود لحماية مصر واحتفاظها بالصدارة فى المنطقة، بالإضافة إلى عودة القوة الإقليمية المطلوبة التى تليق بمصر ودورها.



وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن افتتاح هذه القاعدة يتوافق مع حجم التحديات التى نعيشها فى منطقتنا، كما أنه يعتبر بمثابة نظرة ثاقبة من القيادة السياسية، والتى تجعل جيشنا يسمو فوق كل التحديات.

