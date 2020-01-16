باستثمارات 1.2 مليار يورو.. البنك الأوروبى: مصر أكبر دولة عمليات لنا فى 2019

تصدرت مصر استثمارات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير السنوية بالتزامات جديدة بلغت 1.2 مليار يورو في 26 مشروعًا في عام 2019 بعد 1.1 مليار يورو في العام السابق، وذلك للعام الثاني على التوالي.



وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك اليوم الخميس، أن البنك واصل دعمه لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​(SEMED) في عام 2019 ، حيث قام باستثمار 1.8 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة في 53 مشروعًا ، منها 72% في القطاع الخاص ، بينما كان 40% في الاقتصاد الأخضر.



وأوضح البنك أنه قدم 183 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة في مصر، ولتسهيل دمج 1.3 جيجاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في نظام الكهرباء المصري من خلال ربط محطات الطاقة المتجددة الجديدة.



ومن بين الاستثمارات الرئيسية في مصر حزمة تمويل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي للبنك الوطني المصري لدعم مشاريع الطاقة والمناخ المستدامة من قبل الشركات الصغيرة، حيث تضمنت الحزمة برامج لزيادة مهارات الشباب والتصدي للتحدي المتمثل في بطالة الشباب، بحسب تقرير البنك.



واستثمر البنك في 11 مشروعًا في منطقة SEMED بهدف توفير الفرص الاقتصادية للشباب والنساء، وفي مصر شارك البنك مع سيتي سنتر ألماظة في أول مرفق تعليمي في الموقع لتوفير التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.



في الأردن ، استثمر البنك 87 مليون يورو في تسعة مشاريع شملت إصلاح بحيرة ملوثة شرق الرصيفة، وهو مشروع تاريخي سيساعد في تنظيف البحيرة واستعادة الصلة بين المجاري المائية الأصلية في منطقة مستجمعات وادي ماركا و مواقع المصب.



وفي لبنان، واصل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير دعمه للقدرة التنافسية للقطاع الخاص باستثمار 164 مليون يورو في ثلاثة مشاريع.



شهد عام 2019 أيضًا افتتاح مكتب ثالث للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في المغرب في أكادير ، مما أكد التزام البنك بتطوير الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي، وبلغت الاستثمارات في البلاد 204 مليون يورو في 14 مشروعًا العام الماضي.



في تونس، استثمر البنك 177 يورو من خلال 11 مشروعًا في عام 2019 بما في ذلك قرض بقيمة 45 مليون يورو لسوسيتيه دي ترانسبورتس دي تونس (ترانستو) لتحسين خدمات قطارات الضواحي بين تونس والمرسى.



وفي الضفة الغربية وقطاع غزة ، قام البنك بتمويل أول سند فلسطيني لتطوير العمل من أجل معالجة المستويات العالية لبطالة الشباب التي توفر التدريب المهني لأكثر من 1000 شاب فلسطيني.



بشكل عام ، حقق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مستوى قياسيًا من التأثير لمناطقه في عام 2019 ، حيث تم الوفاء بالتعهد برفع كل من جودة وكمية استثماراته في 38 اقتصادًا عبر ثلاث قارات، وفقًا لتقرير البنك.



وقام البنك بتمويل 452 مشروعًا فرديًا غير مسبوق ، مقارنة بـ 395 مشروعًا في العام السابق، وتجاوز التمويل 10 مليارات يورو لأول مرة ، وارتفع إلى 10.1 مليار يورو من 9.5 مليار يورو.