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أخبار البلد

7 قرارات لنقابة الأطباء بعد حادث طبيبات المنيا المأساوي.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 01:45 م
حادث طبيبات المنيا
حادث طبيبات المنيا المأساوي
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محمد غالي
توجهت النقابة العامة للأطباء بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا يوم الأربعاء ١٥ يناير والذي أدى لاستشهاد طبيبتين وإصابة ١٢ طبيبة بينهم ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أى فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية .

وقرر مجلس نقابة الأطباء علي خلفية الحادث ما يلي :


أولا: التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء مما عرض حياتهم للخطر.

ثانيا: إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

ثالثا: تطالب النقابة بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما حالة ضرورة الانتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

رابعا : ضرورة اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل" ، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج.

خامسا: اعلان الحداد العام بنقابة الأطباء لمدة ثلاثة أيام، وإقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية.

سادسا: رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين.

سابعا: تقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.

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