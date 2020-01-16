محمود متولي يشارك في مران الأهلي

أدى محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خفيفة رفقة اللاعبين المشاركين في مباراة طنطا أمس.



وكان اللاعب قد غادر مباراة طنطا أمس متأثرا بإصابته في ركبته قبل أن يشارك اليوم في التدريبات الاستشفائية الخفيفة رفقة اللاعبين الذين خاضوا مواجهة طنطا أمس والتي حسمها الأهلي بخماسية نظيفة.



ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الممتاز.



وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا علي حساب المقاولون بخماسية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بالدوري.



