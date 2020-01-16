شريف أشرف: الأهلي رفض عرضين من أرسنال وتشيلسي لضمي.. فيديو

أكد شريف أشرف لاعب فريق الأهلي السابق، أن إدارة الأهلي رفضت عرضين من ناديي أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين لضمه عندما كان لاعبا في قطاع الناشئين.



وقال شريف أشرف في تصريحات لقناة "تايم سبورتس": "أرسنال وتشيلسي تقدما بعروض إلى الأهلي للتعاقد معي عندما كنت لاعبا في قطاع الناشئين، ولكن الإدارة أخبرتهما بأنني ما زلت صغيرا".



وتابع شريف أشرف: "عندما كنت في سن العشرين عاما، وصل إليَّ عرضا من فريق ستناندرليج البلجيكي، وقررت قبوله بالفعل، لكن الأمر فشل، بسبب نقص في أوراق السفر، وتبين لي بعد ذلك أن مسئول في النادي الأهلي، وراء فشل سفري إلى بلجيكا للانتقال إلى ستناندرليج".



يذكر أن شريف أشرف لعب بقميص العديد من الأندية بعد رحيله عن الأهلي في 2007، أبرزهم الزمالك والجونة، ونادي هلسنكي الأستكلندي، ونادي جدة السعودي.



