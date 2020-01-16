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محافظات

رفع وإزالة 830 حالة إشغال طريق بدمنهور للقضاء على الاختناقات المرورية

الخميس 16/يناير/2020 - 02:09 م
رفع وإزالة 830 حالة
رفع وإزالة 830 حالة إشغال طريق دمنهور
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جمالات الدمنهوري
تواصل الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة أعمالها من خلال حملات لرفع وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم كافة الطرق بجميع الشوارع وذلك فى إطار القضاء على الاختناقات المرورية ولتسهيل حركة المواطنين.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وردع المخالفين وتأكيد لهيبة الدولة.

ولفت المحافظ إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين أيا ما كانوا وفى إطار تنفيذ القانون.

وفى إطار ذلك أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق خلال الفترة من 9 /1 /2020 وحتى 15 /1 /2020 م عن رفع وإزالة 830 حالة إشغال ثابتة ومتحركة بمعظم شوارع وميادين المدينة.

وتنوعت الإشغالات ما بين إشغال طريق وساتر قماش وخشبي وفرش خضار وفاكهة، مما كان يعوق حركة المواطنين والسيارات بتلك المناطق ويؤثر على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
رفع وإزالة 830 حالة إشغال طريق بدمنهور للقضاء على الاختناقات المرورية
رفع وإزالة 830 حالة إشغال طريق بدمنهور للقضاء على الاختناقات المرورية
رفع وإزالة 830 حالة إشغال طريق بدمنهور للقضاء على الاختناقات المرورية
رفع وإزالة 830 حالة إشغال طريق بدمنهور للقضاء على الاختناقات المرورية
رفع وإزالة 830 حالة إشغال طريق بدمنهور للقضاء على الاختناقات المرورية
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