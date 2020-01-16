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أخبار العالم

محكمة أمريكية تقضي بسجن شخصين بتهمة التجسس لحساب إيران

الخميس 16/يناير/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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أ ش أ
قضت محكمة أمريكية بسجن شخصين بتهمة التجسس لحساب الحكومة الإيرانية.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن المحكمة قضت بسجن أحمد رضا محمدي دوستدار (39 عاما)، وهو يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، لمدة 38 شهرا، وماجد غرباني (60 عاما)، وهو إيراني مقيم في كاليفورنيا، لمدة 30 شهرا.

كما من المقرر أن يقضي دوستدار 36 شهرا من الإفراج المشروط الى جانب دفع غرامة بقيمة 14 ألفا و153 دولارا، بينما سيقضي غرباني 36 شهرا من الإفراج المشروط.

وخلص تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الرجلين كانا يتجسسان على مواطنين أمريكيين ينتمون إلى جماعة مجاهدي خلق، وهي جماعة تدافع عن الإطاحة بالحكومة الإيرانية.
نوب / ن و ن /س.ع
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