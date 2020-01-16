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أخبار العالم

فرصة استثمار مغرية للأجانب في الإمارات.. أبوظبي للطيران تفتح باب التملك

الخميس 16/يناير/2020 - 02:08 م
طيران ابوظبي
طيران ابوظبي
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على صالح
فتحت شركة أبو ظبي للطيران فرصة أمام غير الإماراتيين للتملك في أسهمها اعتبارا من الشهر الجاري، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية الإماراتية على تعديل نظامها الأساسي.

وأعلنت شركة طيران أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، الخميس، عن فتحها لباب التملك الأجنبي، بنسبة لا تزيد على 30% من أسهمها، وذلك اعتبارا من يوم 19 يناير الجاري.

إعلان الشركة يأتي بموجب إفصاح نشرته على الموقع الإلكتروني للسوق اليوم، الخميس، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل النظام الأساسي للشركة.

وكانت الجمعية العمومية لشركة «طيران أبوظبي» وافقت خلال اجتماعها الذي عقد شهر أكتوبر الماضي، على السماح للأجانب بالتملك في الشركة بنسبة لا تزيد على 30% من اسهمها وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.
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