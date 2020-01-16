لتحسين الموارد المائية.. تدريب ياباني لـ 8 دول أفريقية

شارك السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان في القاهرة، وأكهيرو يواساكي، كبير ممثلي مكتب جايكا في مصر، بالحفل الختامي لبرنامج التعاون الثلاثي بعنوان " الاستخدام الفعال للمياه لمنشآت الري المتوسطة".



ويأتي هذا التدريب كمتابعة لنتائج مؤتمر طوكيو السابع للتنمية في أفريقيا (TICAD7) والذي عقد بمدينة يوكوهاما في أغسطس 2019 وشارك في رئاسته الرئيس السيسي، والذي تم خلاله توقيع مذكرة التعاون جنوب جنوب فيما بين هيئة التعاون الدولي اليابانية ووزارة الخارجية المصرية.



وقد شارك في التدريب خلال 2019 عدد 19 متدربًا من ثماني دول، من بينهم خمسة دول من حوض النيل، وهي أثيوبيا وغانا ومالاوي والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وزامبيا.



ومن المتوقع أن يساهم هذا التدريب في تحسين استخدام الموارد المائية المحدودة لنهر النيل.