منظومة امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية تمر بلا أعطال لليوم الخامس.. 514 ألف طالب يمتحنون الجبر عبر التابلت.. شكاوى من صعوبة بعض الجزئيات.. والتعليم تؤكد تطبيق القانون على الغشاشين

التعليم: تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

الطلاب: الامتحان جاءت به جزئيات صعبة وإجاباتها متشابهة

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي صباح اليوم، الخميس، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020، بإجمالي 587 ألفا و108 طلبة وطالبات بالصف الثاني الثانوي.وجاء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي في 40 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، تتضمن 20 سؤال جبر، و12 تفاضل، و8 حساب المثلثات، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).وقد تباينت آراء طلاب الصف الثانى الثانوى العام حول مستوى أسئلة امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، حيث أكد بعض الطلاب أن الأسئلة سهلة ولكنها تحتاج فقط قدرا من التركيز، خاصة مع طلاب الشعبة العلمية.فيما أكد البعض الآخر من الطلاب، أن الامتحان جاءت به جزئيات صعبة وإجاباتها متشابهة، موضحين أن الأسئلة تخاطب الفهم وليس الحفظ وتحتاج لتركيز.وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 514 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.جدير بالذكر أن أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شهد اليوم قيام بعض الطلاب الغشاشين بنشر صور قيل إنها تخص امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.وبمجرد نشر هذه الصور على الجروب، كتب أحد الطلاب في التعليقات: "الحل يا جدعان بسرعة هنسقط" ، ثم بدأت عملية تداول الإجابات.جاء ذلك بعد مرور دقائق قليلة من بدء زمن الامتحان الذي بدأ منذ التاسعة صباحا، ومن المقرر أن يستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.