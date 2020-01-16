AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق ينفي وجود أي اتفاق لإنشاء قواعد أمريكية على أراضيه

الخميس 16/يناير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، عدم وجود أي اتفاق لإنشاء قواعد أمريكية على الأراضي العراقية، فيما شددت "على عدم شرعية وجود القوات الأمريكية على أرضينا وبهذ العدد".

وقال عضو اللجنة علي الغانمي- حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس- إن "القوات الأمريكية كانت متواجدة على أرضينا بما يقارب 250 ألف مقاتل وبدباباتهم، واستطاعت الحكومة العراقية إخراجهم في ظل اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "العراق مر بظرف صعب استطاع بقواته الأمنية والحشد الشعبي القضاء على داعش الإرهابي"، مستغربًا من "مواقف بعض الكتل السياسية والردود الشعبية على خروج القوات الأمريكية التي لم يكن لها أي موقف في استتباب أمن البلاد".

وكشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق، عن تسلم رسالة من القيادة الأمريكية تتكلم عن الانسحاب، فيما أشار إلى أن الوضع حساس وفيه متضادات كثيرة بحاجة إلى اختيار أسلم الطرق لتجاوز الأزمة.
Advertisements

ترشيحاتنا

الداخلية: الإفراج عن 443 من نزلاء السجون

عقوبة مالية مغلظة.. الأهلي يعاقب وليد أزارو لهذا السبب.. واتجاه لاستبعاده وقيد اليو بادجي

الأزمة الليبية.. فرنسا تكشف موقفها من المشاركة في مؤتمر برلين

شاهد.. لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين

ارتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر حتى السبت

رد مصر على بيان الخارجية التركية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الدانتيل المكشوف.. إنجى المقدم بإطلالة جديدة.. شاهد

رفعوا صور السيسي وبن زايد.. مشايخ وعواقل سيناء يشهدون مهرجان الهجن الدولي

الصقور السعودية تزين سماء الكويت بمعرض الطيران 2020